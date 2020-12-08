Названа причина смерти погибшей на стриме девушки

Адвокат стримера Станислава Reeflay Решетникова назвал причину смерти Валентины Григорьевой, которая погибла во время прямого эфира. Его слова передает Telegram-канал Mash.

По данным юриста Евгения Кулагина, девушка скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияния в мягкие ткани головы, двухсторонней субдуральной гематомы и субарахноидального кровоизлияния головного мозга.

Защита стримера уверена, что избиение девушки и ее нахождение на морозе никак не связано с перечисленными симптомами. По мнению адвоката, кровоизлияние произошло из-за таблеток, алкоголя или инсульта.

В ночь на 2 декабря Григорьева принимала участие в треш-стриме — формат, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире. Она скончалась во время трансляции. По версии следователей, блогер избивал Григорьеву, после чего она умерла на глазах многочисленных зрителей трансляции.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Григорьевой стала остановка сердца от отравления, а переохлаждение было отягчающим фактором. Блогер настаивает, что у него не было намерений убить Валентину. Вечером 3 декабря Решетникова задержали следователи. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.