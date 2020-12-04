YouTube удалил аккаунт устроившего стрим с мертвой подругой блогера

Видеохостинг YouTube удалил аккаунт и записи трансляции блогера Станислава Решетникова (Reeflay), во время стрима которого умерла его подруга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Google.

«Мы потрясены, узнав о трагической гибели во время лайвстрима. Исходная прямая трансляция велась не на YouTube. Мы быстро удалили ее записи у себя и удалили связанный аккаунт. Такой контент недопустим на YouTube», — сказали в компании.

Ранее суд арестовал блогера Станислава Решетникова (Reeflay). Он будет отправлен в СИЗО на два месяца. 30-летнему фигуранту предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей (статья 111 УК РФ).

По версии следователей, блогер избивал Валентину Григорьеву, после чего она скончалась на глазах многочисленных зрителей трансляции. У нее была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома. Блогер признался, что сильно избил Григорьеву, но настаивал, что у него не было намерений убить Валентину.

В ночь на 2 декабря Григорьева принимала участие в треш-стриме — формате, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире.