В России завели дело из-за рекламы Dolce & Gabbana с целующимися девушками

Полиция завела административное дело из-за рекламных роликов в Instagram-аккаунте бренда Dolce & Gabbana с целующимися девушками. Как передает ТАСС, компанию обвинили в пропаганде гомосексуальности среди несовершеннолетних.

В ответе МВД России на запрос депутата Госдумы Михаила Романова указано, что это «доступные для детей материалы, которые могут причинить вред их здоровью и развитию». В ведомстве подчеркнули, что ведут расследование по статье 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»).

Ранее сообщалось, что российский прокурор подал в суд на Dolce & Gabbana за публикацию в Instagram. Поводом для иска стала публикация с роликом от 13 февраля, в котором две женщины целуются, позируя в одежде люксового бренда. «Любовь — это любовь», — гласит подпись к ролику, который набрал больше 360 тысяч лайков.

Истец требовал запрета публикации на территории России из-за пропаганды гомосексуальности. Рассмотрение иска было отложено до 7 июня. Представители Dolce & Gabbana не давали комментариев по поводу жалобы.