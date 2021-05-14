Российский прокурор подал в суд на Dolce & Gabbana за пост в Instagram

Российский прокурор подал в суд на модный дом Dolce & Gabbana за публикацию в Instagram. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Telegram-канал «Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга».

Речь идет о посте от 13 февраля, в котором две женщины целуются, позируя в одежде люксового бренда. «Любовь — это любовь», — гласит подпись к ролику, который набрал больше 357 тысяч лайков.

По информации издания, обвинитель обнаружил в видео пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также информацию, которая отрицает семейные ценности. Чиновник направил в Октябрьский суд административный иск о запрете распространения в России описанных кадров.

Отмечается, что по решению суда рассмотрение иска отложено до 7 июня. Представители Dolce & Gabbana не давали комментариев по поводу жалобы.

Ранее в марте спортивная марка Nike подала в суд на производителя кроссовок с человеческой кровью. В заявлении бренда подчеркивается, что многие пользователи в интернете уже призвали бойкотировать Nike из-за ошибочного мнения о причастности компании к продаже этой модели кроссовок.