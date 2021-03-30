Сатанисты оценили выпущенные популярным певцом кроссовки с человеческой кровью

Представитель сатанистской церкви высказал свое мнение насчет кроссовок с человеческой кровью, которые выпустила нью-йоркская компания MSCHF в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X. Соответствующий материал публикует портал TMZ.

Речь идет об обуви под названием Satan Shoes («Обувь сатаны»), на которую нанесена пентаграмма бронзового цвета и красное число 666. Помимо этого, известно, что в ее подошву добавлена жидкость с каплей человеческой крови.

Настоятель американской Церкви сатаны Дэвид Харрис (David Harris) рассказал изданию, что представители организации оценили и поддержали релиз описанных кроссовок, поскольку их концепция соответствует идеям сатанизма. По его мнению, таким образом рэпер дал отпор людям, которые утверждали, что он будет «гореть в аду из-за своей сексуальной ориентации». Харрис также подчеркнул, что Церковь сатаны уважает знаменитость за его стремление быть честным с самим собой.

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В материале подчеркивается, что образ сатаны трактуется как символ могущества и свободы, а представители этого мировоззрения не верят ни в Бога, ни в дьявола. Они выступают против всякой духовности и всего сверхъестественного.

Ранее бренд Nike подал в суд на производителя кроссовок с человеческой кровью. В заявлении марки подчеркивается, что многие пользователи в интернете уже призвали бойкотировать Nike из-за ошибочного мнения о причастности компании к продаже этой модели кроссовок.

Известно, что основой для обуви послужили кроссовки Nike Air Max 97s. При этом представители бренда Nike отрицают свою причастность к разработке описанной модели.