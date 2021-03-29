Популярный певец выпустил кроссовки с человеческой кровью

Американский рэпер Lil Nas X совместно с нью-йоркской компанией MSCHF выпустил кроссовки с человеческой кровью и подвергся критике со стороны пользователей сети. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, исполнитель разработал дизайн обуви под названием Satan Shoes («Обувь сатаны»), на которую нанесена пентаграмма бронзового цвета и красное число 666. Помимо этого, в ее подошву была добавлена жидкость с каплей человеческой крови.

По словам представителя MSCHF, кровь в кроссовках принадлежит сотрудникам компании. «Мы любим жертвовать для нашего искусства», — подчеркнул он.

Всего было выпущено 666 пар лимитированной обуви. Стоимость каждой пары составила 1018 долларов (77 тысяч рублей). Основой для обуви послужили кроссовки Nike Air Max 97s. При этом представители бренда Nike отрицают свою причастность к разработке описанной модели.

Певец Lil Nas X выложил снимок обуви на своей странице в Instagram, где подписчики принялись критиковать его в комментариях. «Ты больной», «Можешь оставить эти кеды себе. Мне неважно, насколько они лимитированные», «Начни уважать Бога», «Это неуважение к твоим религиозным фанатам», «Я в шоке», — писали пользователи сети.

В октябре 2019 года компания MSCHF создала кроссовки со святой водой в подошве. Речь идет об обуви Jesus Shoes («Обувь Иисуса»), в пузырьковые подошвы которой была залита святая вода из реки Иордан, а ее шнурки украшены распятием.