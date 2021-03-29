В России попросили проверить Instagram на ЛГБТ-пропаганду

Депутат Государственной Думы Анатолий Выборный попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку официального Instagram-аккаунта Dolce & Gabbana. В своем запросе парламентарий указал, что на размещенных там фотографиях показаны нетрадиционные отношения мужчин и женщин. Об этом в понедельник, 29 марта, пишут «Известия».

По словам Выборного, размещенный в аккаунте контент подпадает под статью КоАП о ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних и должен быть ограничен для просмотра детей на территории России. «Пропаганда гомосексуализма сегодня приобрела массовый характер. Это настоящая атака на наш образ жизни, ценности и культуру. Даже больше подходит слово "агрессия"», — заявил депутат.

Парламентарий считает, что в этом принимают участие социальные сети, киноиндустрия и мировые бренды. «Мы не травим гомосексуалистов, не преследуем их, а лишь устанавливаем заслон для информационной атаки против наших ценностей», — объяснил Выборный.

Как отмечает издание, нарушать российское законодательство по этой статье КоАП может не только аккаунт Dolce & Gabbana — в социальных сетях много ссылок как на русскоязычные, так и на иностранные страницы с подобным контентом. В пресс-службе Instagram изданию не дали оперативный ответ на вопрос, будет ли выполнено требование российского законодательства.

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