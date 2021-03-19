На Украине призвали сжигать в печах ЛГБТ-подростков

Бывший депутат Киевского городского совета, руководитель управления молодежной политики ВО «Свобода» Руслан Андрийко призвал сжигать в печах украинских ЛГБТ-подростков. Об этом пишет «Страна.ua».

Такое заявление Андрийко сделал в комментариях к публикации издания «Громадське» в Facebook. В ней речь шла о том, что ЛГБТ-подростки страдают в школе от буллинга и насилия. Согласно данным социологических исследований, более 43 процентов ЛГБТ-школьников не чувствуют себя в безопасности в учебных заведениях из-за своей сексуальной ориентации.

«В печь их!» — написал Андрийко в комментариях к публикации.

Также он сделал репост публикации на свою страницу в Facebook и подписал: «Это ***** что за термин такой, "ЛГБТ-школьники"?»

В январе украинские геи пожаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на то, что у них в стране не разрешены однополые браки. Одна из жалоб коммуницирована. Истцам и Министерству юстиции Украины, как представителю государства, пришли соответствующие письма из ЕСПЧ.

В июле 2019 года ЛГБТ-сообщество Украины обвинило президента Владимира Зеленского в неуважении к европейским ценностям. Такая точка зрения возникла из-за его отказа посетить Марш равенства в Киеве.