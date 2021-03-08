В ВСУ усмотрели российский след в «создании» на Украине ЛГБТ-подразделения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отреагировали на появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о «создании» на Украине ЛГБТ-подразделения. В Генштабе ВСУ заявили, что сообщество «Военные ЛГБТ и наши союзники» в Faceboоk, на которое ссылаются издания, якобы имеет российское происхождение. Об этом сообщает «24 канал».

Представитель Генштаба Богдан Сеник заявил, что сайт сообщества «размещается на серверах в Москве».

«Такие вещи создают специально для разгона измены. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил», — заявил Сеник, добавив, что в Генштабе сразу поняли, «с кем имеют дело». По его словам, такими сообществами должны заниматься компетентные органы, в частности Служба безопасности.

Объединение «Военные ЛГБТ и наши союзники. Ukrainian LGBT Soldiers and our Allies» в Facebook разместило объявление о том, что приглашает военных, специалистов, а также дружественных к движению лиц якобы подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины. При этом не уточняется, о какой именно части идет речь. Также в сообществе указали, что часть штата уже отобрана, но еще есть вакантные места.

В июле 2019 года ЛГБТ-сообщество Украины обвинило президента Владимира Зеленского в неуважении к европейским ценностям. Такая точка зрения возникла из-за отказа главы государства посетить Марш равенства в Киеве.