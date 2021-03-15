Католическая церковь напомнила про греховность гей-браков

Ватикан постановил, что Католическая церковь не может благословлять однополые браки, поскольку это считается грехом. Такое заявление приводит Reuters.

Конгрегация доктрины веры (CDF) указала, что гей-браки не приветствуются Католической церковью. В Ватикане напомнили, что однополые союзы считаются греховными наравне с прелюбодеянием.

Утверждается, что это решение одобрил и папа римский Франциск. По словам понтифика, запрет не стоит расценивать как дискриминацию.

CDF подчеркнула, что благословения однополых союзов со стороны Католической церкви недопустимы, даже если они «мотивированы искренним желанием приветствовать верующих гомосексуалов».

В октябре 2020 года папа римский впервые выступил за легализацию однополых союзов, поскольку, с его точки зрения, ЛГБТ-представители тоже имеют право на семью. Он добавил, что выступает за защиту законом подобных гражданских союзов. При этом позднее в Ватикане открестились от поддержки Франциском однополых браков: слова о легализации гражданских союзов якобы были вырваны из контекста, и понтифик имел в виду право гомосексуалов быть принятыми их семьями в качестве детей и братьев.

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