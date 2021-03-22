В Петербурге задержали группу подростков-анимешников

В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте задержали 10 подростков, участвовавших в посвященном аниме мероприятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что молодые люди были в лофт-проекте «Этажи» и размахивали радужным флагом. Недовольные посетители вызвали сотрудников полиции, пожаловавшись на пропаганду символики ЛГБТ-движения.

Подростков-анимешников доставили в отдел, после чего передали родителям.

Ранее в российских школах предложили отправлять к психологу учеников, которые выкладывают аниме в своих соцсетях. С такой инициативой выступила глава комитета по образованию в Санкт-Петербурге Наталия Путилковская. Она объяснила это тем, что видела в интернете страницы совершивших самоубийство школьников и там они публиковали собственные рисунки в стиле аниме и кадры из мультсериала «Тетрадь смерти».