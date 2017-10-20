Анимешников научили выживать при бомбардировках Северной Кореи

Власти японской префектуры Хоккайдо выпустили комикс-мангу с рекомендациями, как спастись в случае ракетной атаки со стороны Северной Кореи. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает The Guardian.

На иллюстрациях изображены вымышленные герои в повседневных ситуациях: женщина совершает пробежку, тракторист вспахивает поле, старушка пьет чай на кухне, дети сидят на уроке в школе.

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Далее показано, как лучше действовать в случае пробного запуска ракеты КНДР или нападения. Школьникам советуют залезть под парты и укрыть голову руками. Фермеру — выйти из транспорта и лечь на землю. Бабушке — укрыться от окон и положить на голову подушку. Девушке на пробежке — зайти в ближайшее помещение и сесть на пол.

Под аниме-стилистикой понимается техника прорисовки японских комиксов-манги и мультфильмов, которая сочетает в себе черты классического японского искусства и западной традиции.

Ранее в октябре сообщалось, что ядерный удар Северной Кореи по Сеулу и Токио может привести к гибели более двух миллионов человек.

14 сентября власти Северной Кореи пригрозили «утопить Японию и избить США как бешеную собаку» за введение новых санкций против Пхеньяна.

29 августа КНДР запустила ракету в сторону Японского моря. Снаряд пролетел над Японией, не нанеся вреда.