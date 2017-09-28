Японский император распустил парламент из-за угрозы КНДР

Председатель нижней палаты Японии Тадамори Осима зачитал указ императора Акихито об ее роспуске для проведения досрочных выборов 22 октября. Об этом четверг, 28 сентября, сообщает РИА Новости.

Инициатива о роспуске парламента принадлежит правительству, которое попросило монарха издать соответствующий указ. Подписанный императором документ был передан генеральному секретарю правительства Ёсихидэ Суге.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объяснил роспуск нижней палаты парламента страны желанием заручиться поддержкой общества для продолжения экономических реформ и общей политики при существующей ядерно-ракетной угрозе со стороны КНДР. «Это будут выборы, которые требуют ответа на вопросы, как защитить Японию, как защитить мирную жизнь граждан», — заявил Абэ в эфире телеканала NHK.

3 сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

29 августа и 15 сентября КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря. Снаряды пролетели над территорией Японии, не нанеся вреда.