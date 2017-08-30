Вице-премьер Японии извинился за свои слова о Гитлере

Вице-премьер правительства Японии Таро Асо извинился за свои слова о Гитлере. Об этом сообщает The Asahi Simbun.

«Из контекста моего выступления следует, что я считаю Гитлера крайне отрицательной фигурой, а мотивы его поступков — неправильными. Приведенный мной пример с Гитлером был неприемлемым, я хотел бы извиниться», — сказал Асо.

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Во вторник, 29 августа, произнося речь перед молодыми политиками заявил: «Важен результат. Гитлер, убивший несколько миллионов человек был не прав, как бы ни были верны мотивы его действий».

Асо четыре года назад уже высказывался по поводу политики Гитлера, проводившейся после прихода к власти в 1933 году, и возможности Японии изучить опыт конституционной реформы в Третьем рейхе. Тогда ему тоже пришлось извиняться и разъяснять свои слова.

В конце июня член совета директоров Банка Японии Ютака Харада заявил, что экономическая политика Гитлера была эффективна. При этом он отметил, что она привела к трагическим результатам.

В годы Второй мировой войны Япония входила в Тройственный пакт. Он предусматривал разграничение зон влияния между странами Оси при установлении нового мирового порядка и военной взаимопомощи. Германии и Италии предназначалась ведущая роль в Европе, а Японской империи — в Азии.

