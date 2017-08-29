Вице-премьер Японии допустил верность мотивов Гитлера

Министр финансов и вице-премьер Японии Таро Асо заявил, что мотивы фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера могли быть верными. Об этом он сказал во время политического семинара в Иокогаме, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

По словам Асо, нет никакой разницы, что движет политиком, однако важен результат его работы. «Даже если его мотивы и были верны, недопустимо было убивать миллионы людей, как это сделал Гитлер», — указал министр.

Глава Минфина также отметил, что «политик — не та работа, которую можно выполнять, оставаясь только хорошим человеком».

Агентство пишет, что Асо четыре года назад уже высказывался по поводу политики Гитлера, проводившейся после прихода к власти в 1933 году, и возможности Японии изучить опыт конституционной реформы в Третьем рейхе. Тогда ему пришлось извиняться и разъяснять свои слова.

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В конце июня член совета директоров Банка Японии Ютака Харада заявил, что проводившаяся Гитлером экономическая политика была эффективна. При этом он отметил, что она привела к трагическим результатам.

В годы Второй мировой войны Япония входила в Тройственный пакт. Он предусматривал разграничение зон влияния между странами Оси при установлении нового мирового порядка и военной взаимопомощи. Германии и Италии предназначалась ведущая роль в Европе, а Японской империи — в Азии.