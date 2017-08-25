Охотники за нацистами заступились за изображенного в виде Гитлера Трампа

Центр Симона Визенталя выступил в защиту Дональда Трампа, осудив его изображение в виде Гитлера на обложке немецкого журнала «Штерн». Соответствующее заявление размещено на сайте организации.

«Данная обложка — кульминация все более тревожащей нас тенденции использования свастики и других нацистских символов в сочетании образом президента США Дональда Трампа, — говорится в тексте. — Центр Визенталя открыто критикует президента Трампа за то, что он не делает разницы между нацистами и ку-клукс-клановцами и теми, кто противостоит им на улицах Шарлотсвилля. Невозможно сравнивать идеологию нацистов, основанную на геноциде и нацеленную на осуществление мечты Гитлера — очищение мира от евреев, а также ку-клукс-клановцев, чья идеология предусматривает уничтожение чернокожих и латиноамериканцев в США, и тех, кто выступает против этих антисемитов и расистов».

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Однако при этом, как утверждает руководство Центра Визенталя, нельзя выходить за рамки: «Президент Трамп заслуживает серьезной критики со стороны общественности и СМИ в США и за рубежом. Но изображение президента как Гитлера наших дней не соответствует действительности и находится за пределами допустимого. Немцам следовало бы знать, что, используя без разбору свастику, лозунг "Зиг хайль" и другие нацистские символы и понятия, они принижают и затушевывают преступления прошлого, разжигая страсти вместо того, чтобы честно осветить те серьезные проблемы, с которыми сейчас сталкивается наша демократия».

В субботу, 19 августа, немецкий журнал Der Spiegel поместил на обложке своего очередного номера изображение президента США Дональда Трампа с ку-клукс-клановским колпаком на голове. «Настоящее лицо Дональда Трампа», — гласила подпись.

12 августа в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек.

Позднее на шествии против акции ультраправых в толпу на большой скорости въехал автомобиль. В результате погиб один человек, еще 19 получили ранения. В тот же день на окраине города упал полицейский вертолет, погибли два человека. Власти увязали крушение с произошедшими ранее событиями.

Дональд Трамп осудил насилие, но высказался против сноса памятников. Также он обвинил СМИ в попытках переписать историю.