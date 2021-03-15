Россия
 
Последние новости
Курс рубля резко укрепился
Опубликован список номинантов на «Оскар»
Российские чиновники начали платить за консультации астрологов
Стилистка раскрыла способ выглядеть «дорого» в дешевых вещах
Российские коммунальщики делали ремонт и нашли кости мамонта
Премьера Словакии захотели отправить в отставку из-за поставок «Спутник V»
В Австрии объявили третью волну коронавируса
Доктор Комаровский назвал главные способы пережить постковидный синдром
Бывший чеченский полицейский рассказал о страхе Кадырова перед своими бойцами
Новости партнеров
Прослушать новость

В России предложили отправлять детей к психологу за аниме

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Gracia Dharma / Unsplash

В российских школах необходимо отправлять к психологу учеников, которые выкладывают аниме в своих соцсетях. С таким предложением в интервью «Фонтанке» выступила глава комитета по образованию в Санкт-Петербурге Наталия Путилковская.

«Это может быть и индивидуальная работа с ребенком, и привлечение психолога, социального педагога», — сказала она, отвечая на вопрос, как учителю следует реагировать на интерес ребенка к аниме.

Путилковская отметила, что видела в интернете страницы совершивших самоубийство школьников и там они публиковали собственные рисунки в стиле аниме и кадры из мультсериала «Тетрадь смерти». По ее мнению, если бы специалисты увидели такие публикации, этих детей можно было бы спасти.

Чиновница привела еще один пример негативного влияния японских мультфильмов — звонок на горячую линию девочки, которая захотела совершить суицид. «Она уже решение почти приняла, насмотревшись таких аниме-историй. Друзей у нее нет, мама занята. И аниме-герой становится лучшим другом», — уточнила собеседница издания, добавив, что еще одним тревожным сигналом считаются закрытые профили в соцсетях.

Ранее суды Петербурга запретили распространение ссылок на несколько аниме и манги. В этот список попали «Тетрадь смерти», «Иннуяшики», «Токийский гуль», «Загадка дьявола», «Класс убийц» и другие. В заявлениях прокуроров и экспертов говорилось, что аниме-сериалы негативно влияют на психику несовершеннолетних.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Если человек публикует личное в соцсетях, он недополучил воспитания». Новый глава петербургского образования — о дистанционке, аниме и объединении школ
В России запретили еще три аниме и мангу
Появились подробности самоубийства десятилетней девочки в Петербурге