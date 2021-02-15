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Появились подробности самоубийства десятилетней девочки в Петербурге

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Совершившая самоубийство в Петербурге десятилетняя девочка жила в благополучной семье, была отличницей и любила аниме. Появившиеся подробности ее жизни и смерти описывает «Фонтанка».

По данным издания, школьница жила в трехкомнатной квартире в Колпино с отцом, матерью и дедом, который «души не чаял во внучке». Родственники жили небогато, но в семье были две машины, каждый год они ездили на море. Ребенок учился на «отлично», не был зарегистрирован в соцсетях, не смотрел телевизор. У девочки не было большой компании, только одна подруга. Погибшая увлекалась японскими аниме и была недовольна своим телом, считала себя толстой и отказывалась от еды, хотя лишнего веса у нее не было.

Накануне произошедшего в семье не было ссор. Вечером родственники играли в лото, а потом отправились спать. Ночью школьница ушла из дома без верхней одежды, взяла с собой стул и веревку, на улице было минус 13 градусов. Ранним утром мать начала искать дочь, труп которой позже нашел прохожий на детской площадке в соседнем дворе. Следователи изучили телефон ребенка и обнаружили в недавних запросах информацию о технике вязания узлов.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что девочка ушла из дома после ссоры с родительницей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства.

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