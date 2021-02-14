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В Санкт-Петербурге нашли тело ушедшей из дома без одежды девочки

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге нашли тело десятилетней девочки, которая ушла из дома 14 февраля, передает РИА Новости.

Ребенок ушел из дома рано утром. При этом, несмотря на мороз, на девочке не было верхней одежды. Мать попыталась отыскать ее самостоятельно, не смогла и вызвала полицию. Спустя два часа случайный прохожий заявил в полицию о теле на детской площадке в Колпино.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета России, отмечает «Петербургский дневник». «Обстоятельства по факту обнаружения тела ребенка выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — процитировало издание пресс-службу ведомства.

«Фонтанка» уточняет, что девочка ушла из дома после ссоры. По предварительным данным, она покончила с собой. «Комсомольская правда» не исключает, что это была инсценировка и что в действительности ребенка убили.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники МВД, Росгвардии и ФСБ пресекли попытку группового суицида, предпринятую тремя школьницами. Девочек госпитализировали в тяжелом состоянии.

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