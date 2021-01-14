ФСБ и МВД помешали школьницам совершить групповой суицид в Петербурге

В Петербурге сотрудники МВД, Росгвардии и ФСБ пресекли попытку группового суицида, предпринятую тремя школьницами. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, 13 января в полицию обратилась мать одной из девочек и сообщила, что дочь не вернулась из школы. В 17:00 мск начался поиск ребенка. Через 25 минут ее с двумя подругами заметили в километре от дома на проспекте Энтузиастов. Школьницы зашли в подъезд заброшенного дома.

«На пятом этаже здания сотрудники вневедомственной охраны обнаружили разыскиваемую школьницу, а также еще двух девочек — ее ровесниц. При этом все имели внешние признаки сильного недомогания», — сообщил «Ленте.ру» представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Правоохранители застали школьниц в момент совершения суицида. Была вызвана скорая помощь. Девочек госпитализировали в тяжелом состоянии. На лестничной площадке силовики нашли упаковки от лекарств.

По словам матери одной из пострадавших, еще во время новогодних праздников она обратила внимание на странное поведение дочери. Девочка постоянно рассылала кому-то смски.

После предотвращения группового суицида полиция начала проверку и выяснила, что школьницы создали «группу смерти» в одном из мессенджеров, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе управления МВД по Петербургу и области. Там подростки активно обсуждали свои намерения покончить жизнь самоубийством и способы его совершения. Отмечается, что семьи школьниц — исключительно благополучные, а сами они в поле зрения служб защиты детей и полиции никогда не попадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Состояние школьниц в настоящее время стабильно тяжелое.