Силовые структуры
 
Последние новости
Байдену захотели объявить импичмент в первый день президентства
Обвиненный в секс-каннибализме Арми Хаммер отказался сниматься в фильме с Лопес
Россиянка отдохнула в Турции за 13 тысяч рублей и поделилась впечатлениями
Лукашенко простился с бывшим соперником патриарха Кирилла
Мишустин заявил о переломном моменте в коронавирусном кризисе
Российские власти перечислили приоритеты на год
Россия построит базу оружия «Судного дня»
Плющенко приготовился к бою без правил с хореографом группы Тутберидзе
Мужчина выдавил прыщ на подбородке и очутился в реанимации
Новости партнеров
Прослушать новость

ФСБ и МВД помешали школьницам совершить групповой суицид в Петербурге

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Мальгавко / «Коммерсантъ»

В Петербурге сотрудники МВД, Росгвардии и ФСБ пресекли попытку группового суицида, предпринятую тремя школьницами. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, 13 января в полицию обратилась мать одной из девочек и сообщила, что дочь не вернулась из школы. В 17:00 мск начался поиск ребенка. Через 25 минут ее с двумя подругами заметили в километре от дома на проспекте Энтузиастов. Школьницы зашли в подъезд заброшенного дома.

«На пятом этаже здания сотрудники вневедомственной охраны обнаружили разыскиваемую школьницу, а также еще двух девочек — ее ровесниц. При этом все имели внешние признаки сильного недомогания», — сообщил «Ленте.ру» представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Правоохранители застали школьниц в момент совершения суицида. Была вызвана скорая помощь. Девочек госпитализировали в тяжелом состоянии. На лестничной площадке силовики нашли упаковки от лекарств.

По словам матери одной из пострадавших, еще во время новогодних праздников она обратила внимание на странное поведение дочери. Девочка постоянно рассылала кому-то смски.

После предотвращения группового суицида полиция начала проверку и выяснила, что школьницы создали «группу смерти» в одном из мессенджеров, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе управления МВД по Петербургу и области. Там подростки активно обсуждали свои намерения покончить жизнь самоубийством и способы его совершения. Отмечается, что семьи школьниц — исключительно благополучные, а сами они в поле зрения служб защиты детей и полиции никогда не попадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Состояние школьниц в настоящее время стабильно тяжелое.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Девочки, спасенные сотрудниками полиции, ФСБ и Росгвардии в Петербурге от суицида, за неделю до Нового года создали группу «смерти»
В Москве нашли тело 15-летней школьницы
В Москве покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 1 декабря 2020
Радик Тагиров

«Такие преступники сами не останавливаются»

В России поймали самого опасного маньяка страны. Он убил 32 женщин и на годы исчез без следа
15:5711 января

Наблюдавших за избиением зэка российских тюремщиков отправили на зону

14:5111 января

Российских разведчиков и росгвардейцев предложили взять под госзащиту

13:4911 января

Экс-командиру ОМОН отменили приговор за избиение бойца во время спарринга

Силовые структуры00:0214 августа 2020
Владимир Воронцов

«Ты куда полез? Мы заткнем рот любому»

Заступник российских полицейских разозлил генералов МВД. За это его посадили в камеру к убийце
13:0711 января

Бывший глава ГИБДД российского города сел за смертельный наезд на пешехода

11:3511 января

Сотрудники Росгвардии задержали криминального авторитета Бая

10:4411 января

Россиянок задержали за миллионную аферу с финансовой пирамидой

Силовые структуры00:0124 октября 2020

Сужу отечеству

Непристойное поведение, пьянство и хамство: за что в России увольняют судей
09:3011 января

Россиянин попал в колонию и «заработал» 30 миллионов рублей

01:11 8 января

В Москве нашли тело 15-летней школьницы

21:32 7 января

Начальник ГРУ раскрыл самое сложное решение из-за визита Путина в Сирию

Россия
Депутат Госдумы попал в реанимацию из-за коронавируса
«Все слышали, как ее убивают»
Россияне все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Почему полиция не может их защитить?
В России за сутки умерли 566 пациентов с коронавирусом
Грузовик въехал в колонну автобусов с военными в Подмосковье
Четверо погибших и десятки пострадавших: факты и видео с места смертельной аварии на Новой Риге
Диагностические устройства московских медучреждений объединены в единую сеть
Сардана АвксентьеваМэр Якутска объявила о своей отставке
Авксентьеву называли народным мэром. Причиной ухода стала болезнь
В России выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом
Все материалы
Мир
Адвокат Трампа объяснил свои слова о поединке отсылкой к «Игре престолов»
Трампу объявили импичмент
Это вторая попытка отстранить президента от власти. Части Нацгвардии приведены в боевую готовность
Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения коронавируса
Перерождение демократии
Скандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и травля президента. Какой станет Америка после Трампа?
В Китае впервые за восемь месяцев умер пациент с коронавирусом
Байден обвинил Трампа в подстрекательстве напавших на Капитолий американцев
Шпионка, террористка и просто красавица
Как молодая девушка помогла Южной Корее в борьбе с Северной и почему ей простили 115 смертей
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
Рубль признали самой недооцененной валютой в мире по «индексу бигмака»
Опомнились
Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?
Российские банки объяснили последствия раскрытия причин отказа в кредитах
Сорвали покровы
Что будет с рублем, нефтью и ценами на еду в России в 2021 году
Россиянам разъяснили новые правила контроля наличных расчетов
В собственном соку
В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции?
Корпорация МСП поддержала в 2020 году более 100 компаний-«газелей»
Все материалы
Силовые структуры
В московской квартире произошло двойное убийство
«Он кричал от боли, лежа в багажнике»
Украинский бандит сбежал от СБУ в Россию. Его похитили и скормили свиньям
Россиянин получил восемь лет колонии за убийство подозреваемого в педофилии
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Полицейская погоня со стрельбой за россиянином попала на видео
«Нас ждут непростые времена»
Генерал ФСБ — о том, почему в России стало больше обвинений в терроризме и госизмене
Раскрыты результаты экспертизы останков расчлененного рэпера Картрайта
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Широков продал бутсы с матча с избиением арбитра
Билли Миске«Скоро я умру, но мне нужен еще один бой!»
Как смертельно больной боксер вышел на ринг и нокаутировал фаворита, чтобы подарить семье Рождество
Ягудин отреагировал на съемку жены для Playboy
«Горожане» на море
Битва «Сити» с «Брайтоном» и лондонское дерби — главные интриги недели АПЛ
В академии Плющенко появился азербайджанский фигурист
Сергей Гриньков«Умер как великий артист — на сцене»
25 лет назад внезапная смерть российского фигуриста поразила весь мир. Почему его не смогли спасти?
Пилот «Формулы-1» показал полученные в страшной аварии со взрывом ожоги
Все материалы
Культура
Умерла мать актера Алексея Панина
Какая женщина
Лассо правды, нефтяная игла и Трамп диетический: каким получился первый блокбастер 2021 года
Звезду фильма «Назови меня своим именем» обвинили в каннибализме
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»
Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
Умер режиссер «И целого мира мало» и «Хроник Нарнии»
Ким Кардашьян и Канье УэстКим Кардашьян и Канье Уэст разводятся
Самая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера
Раскрыта судьба «Евровидения» в 2021 году
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Комаровский назвал причины срочно обратиться к врачу при боли в животе
Трамп лишился миллионов подписчиков в соцсетях
Президент США навсегда потерял аккаунт в Twitter. Его страницы в YouTube и Instagram заморожены
Оценена вероятность удаления Telegram из популярных магазинов приложений
«Реклама стала умнее нас»
 
Глава Минцифры заразился коронавирусом
«Страшное дело, что происходит»
Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
Арестованный в Южном Судане Варламов показал свою «VIP-камеру»
Все материалы
Ценности
Эльза ХоскРаздевайтесь дома
Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Елена Изергина«Дверь распахивается, и входит Гагарин. Я взяла его под руку»
Как советская модель в одиночку показала наряды Славы Зайцева в Париже и стала музой Валентина Гафта
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
«Стриптизерши в костюмах монашек расхаживали по резиденции»
Как Сильвио Берлускони скупает роскошные виллы, меняет молодых любовниц и мастерски избегает тюрьмы
Все материалы
Путешествия
Назван самый необычный памятник в России
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Россияне раскрыли секреты планирования отпуска при пандемии коронавируса
Там, где всегда мороз
Жуткий холод, миражи и барбекю во льдах: чем туристу заняться в самых холодных местах на планете?
Российская стюардесса развеяла предрассудки о туалете на борту самолета
«Мы молились, чтобы просто выбраться оттуда»
В каких необычных местах россияне отмечали Новый год?
Названа самая опасная зона для заражения COVID-19 в аэропорту
Все материалы
Из жизни
Мужчина принял симптомы COVID-19 за расстройство желудка и умер во сне
Женщина проехала 160 километров за гамбургером и получила штраф на 20 000 рублей
«Я вырвала сына из пасти леопарда»
Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
Замужняя женщина завела любовника и преуспела в воспитании детей
Великое похищение
Перестрелки, погони и малярия: как лучшие шпионы мира гонялись за птичьими перьями
В организме страдающего от депрессии американца проросли галлюциногенные грибы
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»
В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
Все материалы
Rolls-Royce установил рекорд по продажам в России
Они были первыми: с каких моделей началась история автомобильных марок
Избранное на Моторе. Вспоминаем первые шаги сегодняшних автогигантов
Lada Vesta осталась без мощного мотора
12 автомобильных символов 2021 года
Автомобили, которые имеют непосредственное отношение к числу 21
Росстандарт проверит сообщения о самовозгорании кроссоверов Haval
Детройт-2001: что представили ровно 20 лет назад?
Главные новинки первого автосалона нового века двадцать лет спустя
Итальянцы осовременили классический Land Rover Defender
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Россиянам назвали неожиданный ингредиент для оливье
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Путин повысил возраст молодежи
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Россиян предупредили о смертельной опасности способа замедлить опьянение
Все материалы