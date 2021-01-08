В Москве нашли тело 15-летней школьницы

В Москве обнаружили тело 15-летней школьницы. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
Труп девочки нашли под окнами дома на севере города в четверг, 7 января. По предварительным данным, юная россиняка покончила жизнь самоубийством. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Старший помощник руководителя СК России по столице Юлия Иванова рассказала, что следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).
В марте 2020-го 13-летняя дочь сотрудника ФСБ покончила с собой в Москве. Трагедия случилась на Хорошевском шоссе ночью. Школьница проживала в квартире на 17-м этаже.