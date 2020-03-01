В Москве покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Трагедия случалась на Хорошевском шоссе в ночь на воскресенье, 1 марта. Школьница проживала в квартире на 17-м этаже. Родителей девочки в момент ее самоубийства дома не было, они катались на лыжах. Бабушка, с которой девочка находилась в квартире, спала.

В ноябре сообщалось, что в Москве на глазах у родителей покончила с собой 12-летняя школьница. В декабре на Украине покончил с собой 10-летний мальчик, который поссорился с матерью после того, как она отказалась покупать ему новую компьютерную игру.

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