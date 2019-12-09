На Украине десятилетний мальчик поссорился с матерью и покончил с собой

В Херсонской области Украины десятилетний мальчик покончил с собой. Об этом сообщает УНИАН.

Прибывшая на место оперативно-следственная группа следов насильственной смерти не обнаружила. Эксперты заключили, что ребенок умер вследствие механической асфиксии.

Как рассказал начальник отдела ювенальной превенции полиции области Ярослав Шанько, семья на учете у социальных служб не находилась, мальчик характеризовался только положительно. Также правоохранителям стало известно, что незадолго до несчастного случая у мальчика произошел конфликт с матерью, которая отказалась покупать ему новую компьютерную игру.

Женщина рассказала, что пообещала купить ее позже, после чего сын ушел в свою комнату. Когда она зашла туда, то обнаружила сына уже мертвым.

Ранее сообщалось, что ученица киевской школы Ангелина Шкуратенко пыталась покончить с собой. На Ангелину оказывалось серьезное давление со стороны сверстников, из-за цвета кожи школьницу-мулатку называли «обезьяной».

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