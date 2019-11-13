12-летняя российская школьница покончила с собой на глазах у семьи

На Дубнинской улице на севере Москвы погибла 12-летняя девочка. Тело нашли возле дома, где ребенок проживал, сообщил «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в силовых структурах столицы, предположительно, девочка покончила с собой на глазах у родных. Прямо перед этим в семье произошел конфликт. Подробности устанавливаются.

Утром 11 ноября стало известно, что женщина в Москве выпала из окна вместе с двумя маленькими детьми. Она и ее дочь погибли, сын сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии.

Женщина оставила предсмертную записку. Утверждалось, что перед этим она четыре раза звонила в скорую помощь из-за проблем с кормлением младшей дочери, а последний звонок сделала за минуту до происшествия. Эту информацию опровергли в департаменте здравоохранения Москвы. Там также сообщили, что она не открыла дверь приехавшим к ней врачам. По словам родных женщины, у нее был послеродовой психоз.

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