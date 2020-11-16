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В России глава родкомитета затравила одноклассницу дочери до попытки суицида

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Фото: Telegram-канал BAZA

В Кисловодске глава школьного родительского комитета год травила одноклассницу дочери и довела ее до попытки суицида. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, россиянка издевалась над школьницей как в переписках, так и вживую. На опубликованной им аудиозаписи слышно, как предполагаемая председательница родительского комитета угрожает девочке, после чего требует удалить ее из группы. Женщина также обвиняет ученицу в «жополизстве» и рассказывает, как хочет «схватить ее за косы», обрезать волосы и вылить на нее зеленку.

В октябре девочка попыталась совершить суицид, но выжила. С подозреваемой работают следователи. Как указала Baza, незадолго до происшествия глава родительского комитета начала травить еще одного одноклассника дочки, защищавшего пострадавшую ученицу.

Ранее сообщалось, что в Кургане 15-летняя девочка трижды пыталась совершить самоубийство из-за избиений матери, которые длились 10 лет. На фоне издевательств у подростка возникло психическое расстройство. По решению суда, она живет у бабушки, мать ограничили в родительских правах. Ее обвиняют в преступлении по пунктам «б», «з» части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего»), трех преступлений по пункту «а» части 2 статьи 110 УК («Доведение до самоубийства несовершеннолетнего») и по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Россиянке грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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