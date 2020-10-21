В России трехмесячная девочка умерла после самоубийства матери

В городе Барабинск Новосибирской области трехмесячная девочка умерла после самоубийства матери, оставшись без присмотра. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

По данным телеканала, на месте произошедшего нашли записку с просьбой позаботиться о ребенке, но девочка скончалась от переохлаждения и голода. Перед суицидом россиянка ни с кем не связывалась, сколько времени младенец провел без присмотра, неизвестно. У женщины было еще четверо старших детей, но их ранее забрали органы опеки.

В управлении Следственного комитета по Новосибирской области сообщили о проведении проверки, материалы в отношении сотрудников органов опеки и попечительства выделили по признакам преступления по статье 293 УК («Халатность»). Позднее будет принято процессуальное решение. Проверку проводит областная прокуратура.

16 октября сообщалось, что жительница Свердловской области насмерть забила молотком четырехлетнюю дочь, после чего попыталась совершить самоубийство, но ее успели спасти. В региональном управлении полиции рассказали, что семья не состояла на учете службы по делам несовершеннолетних, девочка была единственным ребенком в семье и ходила в детский сад. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»).