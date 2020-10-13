Убившая маленького сына российская учительница объяснила свой поступок

Учительница английского языка из подмосковного Пушкина, которая убила своего четырехлетнего сына, объяснила свой поступок во время общения со следователями, пишет «Комсомольская правда».

Женщина рассказала, что в день происшествия она «не хотела жить», но пыталась прогнать суицидальные мысли и стала учить стихотворение с маленьким сыном. В какой-то момент мысли о самоубийстве вернулись. Решение об убийстве ребенка было спонтанным.

«Вдруг мне стало жаль мужа. Как он будет справляться с сыном без меня? Тогда я решила задушить сына. Но себя убить так и не могла, о чем жалею», — сказала 43-летняя россиянка.

Издание уточняет, что всего в семье было четверо детей. Старший 19-летний сын учился в МАИ и жил отдельно. Дочери 13 и 16 лет в день происшествия пошли гулять с отцом. Вечером планировался семейный ужин, и муж накупил в магазине сладостей. Вернувшись домой, мужчина и девочки не смогли открыть входную дверь, мать отказывалась впускать их. Семья простояла в коридоре полчаса. Когда она позволила им войти, отец зашел в детскую комнату и увидел мальчика, повешенного на детских колготках на турнике шведской стенки.

По информации КП, после рождения первого сына 19 лет назад у женщины случилась последоровая депрессия, тогда ее первый раз госпитализировали в психиатрическую клинику. Следующий раз она попала в лечебницу в 2012 году, когда депрессия вернулась на фоне неудовлетворенности своим весом. Тогда же появились мысли об убийстве себя и детей. После выписки была ремиссия. Новое обострение произошло летом 2020 года, и женщина начала пить прописанные ей антидепрессанты.

Педагогу предъявлено обвинение в убийстве ребенка. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Назначена психиатрическая экспертиза.