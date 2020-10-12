Соседка повесившей сына российской учительницы рассказала о ее поведении

Повесившая своего четырехлетнего сына учительница подмосковного города Пушкино еще до случившегося кидалась на своих детей с ножом и вела себя неадекватно. Об этом рассказала соседка женщины в видео, опубликованном Telegram-каналом LIFE SHOT.

«Подходила, звонила в дверь, вырывала плоскогубцами себе зубы и муж ее хватал, говорил, она просто перенервничала. Муж ее вытаскивал постоянно из дурдома», — рассказала женщина.

По ее словам, однажды соседям пришлось останавливать учительницу, когда та с ножом набрасывалась на детей и угрожала, что «порежет их всех». «Они [очевидцы] обращались, ее забирали в дурку, муж ее постоянно отмазывал», — подчеркнула собеседница.

О случившемся стало известно ранее в понедельник, 12 октября. Тело повешенного матерью ребенка обнаружил отец. Помимо погибшего четырехлетнего мальчика в семье воспитывается еще трое детей. Мотивы своего поступка учительница объяснить не смогла. Ей будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Кроме того, проверяется информация о том, что ранее она наблюдалась у психиатра.