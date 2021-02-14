Россия
 
Последние новости
Зеленский отреагировал на гибель подорвавшихся в Донбассе военных
В ВОЗ назвали наиболее правдивую версию возникновения коронавируса
Космонавт снял с орбиты «самое романтичное место мира»
В Минэкономразвития высказались о продлении заморозки цен на масло и сахар
Россиянам назвали способы вложения денег с гарантированным доходом
Безработный нелегал прокатил петербургского полицейского на капоте BMW
Сборная России победила чехов и досрочно выиграла Еврохоккейтур
Француз Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира по биатлону
Известный российский ведущий женился во второй раз на 28-летней девушке
Новости партнеров
Прослушать новость

Детский омбудсмен рассказала о семье погибшей девочки в Санкт-Петербурге

Перейти в «Мою Ленту»
Анна Митюнина
Анна Митюнина
Фото: Анна Митюнина / Вконтакте

Уполномоченная по правам ребенка Санкт-Петербурга Анна Митянина рассказала о погибшей девочке, которая ушла из дома без одежды. Об этом пишет издание «Фонтанка».

По словам детского омбудсмена, младшеклассница не испытывала проблем с учебой, а ее семья считалась благополучной. «Девочка отличница, на учете не состояла», — рассказала она. «Петербургский дневник» уточняет, что, ребенок учился в школе с углубленным изучением английского языка.

В администрации Колпинского района сообщили, что с родителями девочки работают психологи. Следственные органы проводят проверку по статье о доведении несовершеннолетнего до самоубийства.

Ранее сообщалось, что девочка ушла из дома рано утром 14 февраля, не захватив верхнюю одежду. Мать пыталась отыскать ее самостоятельно, не смогла и вызвала полицию. Через два часа тело нашли на детской площадке в Колпино. По сведениям «Фонтанки», исчезновению девочки предшествовала ссора.

Предыстория: В Санкт-Петербурге нашли тело ушедшей из дома без одежды девочки
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Детский омбудсмен рассказала о девочке, погибшей в Колпино. Проблем с учебой у нее не было
С родителями девочки, тело которой нашли на детской площадке, работают психологи
ФСБ и МВД помешали школьницам совершить групповой суицид в Петербурге
Россиянка затравила одноклассницу дочери до попытки суицида
В России трехмесячная девочка умерла после самоубийства матери