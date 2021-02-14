Детский омбудсмен рассказала о семье погибшей девочки в Санкт-Петербурге

Уполномоченная по правам ребенка Санкт-Петербурга Анна Митянина рассказала о погибшей девочке, которая ушла из дома без одежды. Об этом пишет издание «Фонтанка».

По словам детского омбудсмена, младшеклассница не испытывала проблем с учебой, а ее семья считалась благополучной. «Девочка отличница, на учете не состояла», — рассказала она. «Петербургский дневник» уточняет, что, ребенок учился в школе с углубленным изучением английского языка.

В администрации Колпинского района сообщили, что с родителями девочки работают психологи. Следственные органы проводят проверку по статье о доведении несовершеннолетнего до самоубийства.

Ранее сообщалось, что девочка ушла из дома рано утром 14 февраля, не захватив верхнюю одежду. Мать пыталась отыскать ее самостоятельно, не смогла и вызвала полицию. Через два часа тело нашли на детской площадке в Колпино. По сведениям «Фонтанки», исчезновению девочки предшествовала ссора.