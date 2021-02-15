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Раскрыты обстоятельства гибели десятилетней девочки в Петербурге

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

О случившемся с десятилетней девочкой, которая ушла из дома без одежды в Санкт-Петербурге, предупреждал установленный ее матерью маячок. Такие обстоятельства гибели ребенка раскрыла соседка семьи в разговоре с «Пятым каналом».

«Мне сказали, это [случилось] утром, около 5.00. Говорят, у мамы был в телефоне маячок, чтобы отслеживать детей. Она посмотрела — он что-то погас. Пошла, а ее нет уже», — сказала собеседница телеканала.

Ранее уполномоченная по правам ребенка Санкт-Петербурга Анна Митянина рассказала, что погибшая младшеклассница не испытывала проблем с учебой, а ее семья считалась благополучной. В администрации Колпинского района сообщили, что с родителями девочки работают психологи. Следователи проводят проверку по статье о доведении несовершеннолетнего до самоубийства.

О смерти девочки стало известно 14 февраля. Она ушла из дома рано утром после ссоры с матерью и не взяла верхнюю одежду. Мать пыталась отыскать ее самостоятельно, не смогла и вызвала полицию. Через два часа тело нашли на детской площадке в Колпино.

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