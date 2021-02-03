Петербургский суд запретил еще три аниме-сериала

Кировский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о запрете распространения в России ссылок на три аниме-сериала. Об этом было сообщается в Telegram-канале пресс-службы городских судов.

Под запрет попали ссылки на мультсериалы «Ложные выводы», «Сладкая жизнь» и «Игра Дарвина». По версии суда, в данных произведениях содержится информация, причиняющая «вред здоровью несовершеннолетних». Эти аниме также признали мотивирующими «к деструктивному противоправному поведению».

Проверкой мультфильмов занимались специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Эксперты установили, что в анимационных сериалах присутствуют «натуралистические сцены, связанные с убийством, кровью, приемами лишения жизни».

Ранее Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение ссылок на аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики». Кроме того, был подан иск на песню уфимского рэпера Моргенштерна «Я съел деда» и на другие японские мультсериалы. Рассматривать данные иски будут в феврале.