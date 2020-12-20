Российский депутат вступился за аниме «Наруто»

Российский депутат Сергей Боярский, первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, удивился требованию прокуратуры Санкт-Петербурга запретить японское аниме «Наруто» и вступился за мультсериал. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Парламентарий отметил, что несколько раз смотрел «Наруто» со своей 12-летней дочерью и «ничего плохого там не увидел». Боярский назвал сериал захватывающей историей про дружбу, страхи, подвиг и трудности. «Может, я не прав, и "Наруто", маркировка которого сейчас на Ivi, Okko и других сервисах "12+", действительно настолько опасен для наших детей, что его нужно запретить? Что-то сомневаюсь», — подытожил он.

Также Боярский добавил, что его дочь очень любит аниме и подражает его персонажам, но при этом выросла на классических советских мультфильмах и анимации студии Disney.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга подала иски в Колпинский районный суд с требованием запретить в России отдельные аниме-сериалы и композиции Моргенштерна. Заявление подано на сериал «Тетрадь смерти», который является одним из наиболее популярных японских мультфильмов в мире. Под угрозой запрета также оказались аниме «Межвидовые рецензенты», «Токийский Террор» и «Эльфийская песнь». Кроме того, был подан иск на песню уфимского рэпера Моргенштерна «Я съел деда». В пресс-службе судов добавили, что прокуратура также потребовала запретить аниме «Наруто».