В России захотели запретить еще несколько аниме-мультфильмов, включая «Князя тьмы», «Клинок Маню» и «Натюрморт в серых тонах». Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Уточняется, что до рассмотрения дел по существу и вступления решения судов в законную силу доступ к этому контенту будет ограничен. Всего прокуратура попросила запретить восемь мультфильмов, размещенных на пяти сайтах.

20 января стало известно, что в сериале «Тетрадь смерти» и в одном из эпизодов аниме «Инуяшики» обнаружили призывы к суициду, изображения физического и психологического насилия, а также нетрадиционных сексуальных отношений. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга потребовал заблокировать этот контент на двух веб-страницах из-за отсутствия на них маркировки «18+».

«Тетрадь смерти» является одним из наиболее популярных японских мультфильмов в мире. Сериал рассказывает историю школьника, в чьи руки попал артефакт от бога смерти.