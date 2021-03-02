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Лидер Imagine Dragons подарил дом своего детства ЛГБТ-организации

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Дэн Рейнольдс
Дэн Рейнольдс
Фото: Ian Cheibub / Reuters

Лидер группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс подарил дом своего детства в Лас-Вегасе (штат Невада, США) ЛГБТ-организации. Жертвование произошло в рамках благотворительной кампании «Восемь миллионов долларов, восемь домов» от некоммерческой организации Encircle, занимающейся строительством ресурсных центров для молодежи. Об этом сообщает NME.

Кампанию также поддержали генеральный директор Apple Тим Кук и владелец баскетбольного клуба «Юта Джаз» Райан Смит. Дом Рейнольдса, оцененный в один миллион долларов (74 миллиона рублей), превратится в один из приютов для ЛГБТ-молодежи. Такие точки притяжения Encircle строит в Аризоне, Айдахо, Неваде и Юте.

Музыкант заявил, что своими глазами видел, с какими трудностями сталкиваются такие люди, особенно если они из религиозных семей. «Теперь, с благословения родителей, я смог подарить им дом, и он будет первый в Лас-Вегасе, что очень важно для меня», — поделился фронтмен Imagine Dragons.

Тим Кук добавил, что получал множество записок от ЛГБТ-подростков, которые были напуганы и думали о самоубийстве, поскольку не понимали, что с ними происходит, или не могли справиться с давлением общества. Он подчеркнул, что кампания по созданию ресурсных центров для такой молодежи позволяет вывести работу с ними и защиту их прав на новый уровень.

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