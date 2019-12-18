Лидер Imagine Dragons оставил группу ради детей

Американский певец, вокалист, основатель и лидер инди-рок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс объявил о временном уходе из музыкального коллектива, чтобы посвятить себя отцовству. Об этом артист сообщил CNN.

Рейнольдс оставил группу на неопределенное время ради своих детей — семилетней Эрроу, двухлетних Джии и Коко и новорожденного Валентина. «Мы все время были в дороге на протяжении целого десятилетия. Поэтому все участники коллектива хотят снова почувствовать, как это — быть отцом, другом, сыном, понимаете?» — объяснил музыкант.

Артист не уточнил дату возвращения на сцену.

Группа Imagine Dragons появилась в 2008 году. В дискографии коллектива четыре студийных альбома. Последняя пластинка, Origins, вышла в 2018 году. Музыканты известны по таким хитам, как Radioactive, Demons, Believer и Natural.

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