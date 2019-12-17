Сергей Лазарев ответил на вопрос о суррогатной матери своих детей

Российский певец Сергей Лазарев в интервью журналу Hello! ответил на вопрос о суррогатной матери своих детей. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Артист подчеркнул, что эта женщина не является биологической матерью Никиты и Анны, а их единственным родителем остается он сам. «Потенциальная суррогатная мать добровольно идет на это, проходит беседы с психологами, которые выявляют, насколько она готова к такой работе. Женщины, которые решают быть суррогатными матерями, делают доброе дело для других, тем самым решая свои финансовые вопросы при полной анонимности», — пояснил исполнитель.

Лазарев также отметил, что не видит ничего страшного в том, что его дети растут в неполной семье. Он добавил, что в мире много случаев, когда матери пьют, а отцы бросают детей. «Поэтому тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ — второстепенный вопрос», — заключил певец.

В сентябре Лазарев показал фотографию годовалой дочери, которую ранее скрывал от общественности. Тогда же исполнитель выступил на передаче «Секрет на миллион», где рассказал, что год назад во второй раз стал отцом. Дочь Анну родила та же женщина, что ранее родила Никиту Лазарева, первого ребенка артиста.

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