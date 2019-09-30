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Сергей Лазарев показал дочь от суррогатной матери

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Сергей Лазарев с детьми

Исполнитель Сергей Лазарев показал фотографию годовалой дочери, которую ранее скрывал от общественности. Артист опубликовал пост в Instagram.

Певец выступил на передаче «Секрет на миллион», где рассказал, что год назад во второй раз стал отцом. Дочь Анну родила суррогатная мать — та же женщина, что ранее родила Никиту Лазарева, первого ребенка артиста.

«Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир — Никитушка, Анютка, я вас очень люблю!» — написал Лазарев.

В комментариях к посту певца поздравили Лолита Милявская, Полина Гагарина, Диана Арбенина и Игорь Крутой.

В июне Лазарев поделился с подписчиками фотографией испражняющихся собак. Так он ответил на вопрос о слухах и публикациях о нем.

36-летний Сергей Лазарев — бывший участник группы Smash!!, представитель России на международном конкурсе «Евровидение» в 2016 и 2019 годах.

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