Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на информацию о рождении у него дочери. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Знаю уже, спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах — дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!» — приводит издание ответ артиста на вопрос о правдивости слухов.

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По информации газеты, о том, что у Лазарева родился второй ребенок, сообщили анонимные паблики в социальных сетях. Этот факт якобы обсуждался в кулуарах премии RU.TV.

У певца есть четырехлетний сын Никита, первые три года после рождения Сергей скрывал его от посторонних.

Лазарев представлял Россию на международном конкурсе поп-музыки «Евровидение-2019», который прошел в Израиле. Он занял третье место, победителем стал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс, на втором месте — представитель Италии.

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