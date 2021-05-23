Россиянам рассказали о лучшей банковской карте для поездок за границу

При поездке за рубеж с собой лучше всего брать банковскую карту, которая привязана к валюте, использующейся в данной стране. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Как пояснила начальник управления пассивных операций и пакетов услуг БКС банка Ольга Козлова, таким образом россиянам удастся сэкономить на покупках, совершаемых за границей. «Оплата (списание) в таком случае пройдет сразу со счета в евро по курсу банка без лишних конвертаций», — отметила она.

Специалист предупредила, что при оплате покупок рублевой картой в стране, где валюта отличается от евро или доллара, граждане могут столкнуться с двойной конвертацией и потерять еще больше денег.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев также посоветовал россиянам в преддверии путешествия переводить часть средств со своего рублевого счета на валютный, чтобы избежать потери во время конвертации. В свою очередь специалисты банка «Русский стандарт» порекомендовали отдавать предпочтение предоплаченным банковским картам.

Ранее в мае сообщалось, что российские банки планируют внедрить технологию, позволяющую снимать деньги с чужой банковской карты. В мобильном приложении кредитной организации можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другу. и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код.