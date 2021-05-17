Эксперт предупредила о рисках снятия денег с чужих карт

Внедрение технологии, которая позволит снимать деньги с чужой банковской карты, несет в себе риски появления новых видов мошенничества. Об этом предупредила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, ее слова приводит РИА Новости.

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С другой стороны, Лазарева уверена, что такой инструмент будет очень удобен для перечисления денег людям, у которых нет карты определенного банка. Эксперт указала, что подключение такой услуги должно быть добровольным, а клиентов необходимо предупреждать о возможных рисках.

Помочь в борьбе с мошенниками могут камеры в банкоматов, считает она. «Пожалуй, в нынешних реалиях можно сказать, что такой способ передачи денег более безопасен, чем перевод, поскольку все банкоматы оснащены камерами», — заключила Лазарева.

Ранее в мае стало известно, что российские банки готовятся к внедрению технологии, которая позволит снимать деньги с чужой банковской карты В мобильном приложении кредитной организации можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другу и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Так же можно и пополнить счет. Заработать такая система может уже в следующем году.