Юрист объяснила россиянам необходимость сдавать старую кредитку

Юрист Елена Держиева заявила, что если срок действия кредитной карты истек и она больше непригодна для использования, необходимо обратиться в банк, чтобы сдать карту — заблокировать ее саму и счет, пишут «Аргументы и факты».

Эксперт подчеркнула, что даже если задолженность по кредитной карте погашена, это не означает, что закрыта сама карта и риск потери средств отсутствует. Держиева объяснила, что к каждой карте привязан счет, через который оформляются все финансовые операции, в том числе снятие наличных и оплата покупок.

Держиева добавила, что при получении кредитки клиент подписывает договор. Обычно в этом документе указывают пункт о переводе счета со старой карты на новую. Поэтому банк имеет право взимать плату за годовое обслуживание или смс-оповещения с этого счета, даже если новая карта ждет владельца в офисе. Средства снимают из кредитного лимита, следовательно, существует риск ухудшить свою кредитную историю.

При истечении срока действия карты необходимо обратиться в банк и написать соответствующее заявление с просьбой закрыть счет. Таким образом можно избежать дополнительных расходов по карте, которые включают оплату смс-сообщений о транзакциях, годовое обслуживание или пользование мобильным банком.

Ранее россиянам раскрыли способ вернуть украденные с карты деньги. В случае несанкционированного списания средств эксперт посоветовал незамедлительно сообщить о незаконной операции в банк и заблокировать карту.