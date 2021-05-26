Эксперт предупредил россиян об опасности кэшбэка

Руководитель академии финансовых советников QBF Григорий Пахомов рассказал в беседе с агентством «Прайм», чем для россиян может быть опасен заработок на кэшбэке.

Специалист предупредил, что кэшбэк является так называемой «мотивационной приманкой» для покупателя, который хочет заработать как можно больше. «Покупатель начинает тратить все больше денег, забывая, что за высоким кэшбэком стоят высокие траты, и чем больше кэшбэк, тем больше было потрачено изначально на покупки», — пояснил он.

По словам эксперта, чаще всего кэшбэк предоставляется с тех товаров и услуг, где уже заложена более высокая маржинальность или спрос слишком маленький. Он заключил, что такая услуга необходима в случаях, когда она не предоставляется на товары и услуги, которыми клиент часто пользуется.

Ранее генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин и директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков рассказали, что к плюсам кредитных карт относятся наличие льготного периода, удобный способ контролировать задолженности, возможность досрочного погашения долга, скорость одобрения, кэшбэк и перспектива на улучшение кредитной истории. Кроме того, по словам Лагуткина, кредитные карты быстро выпускают. Держатели таких карт могут контролировать график платежей в личном кабинете и настраивать автоплатежи.