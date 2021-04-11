Россиянам перечислили плюсы кредитных карт

К плюсам кредитных карт относятся наличие льготного периода, удобный способ контролировать задолженности, возможность досрочного погашения долга, скорость одобрения, кэшбэк и перспектива на улучшение кредитной истории. Об этом рассказали генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин и директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков, передает РИА Новости.

Кроме того, по словам Лагуткина, кредитные карты быстро выпускают. Держатели таких карт могут контролировать график платежей в личном кабинете и настраивать автоплатежи. Однако решение об открытии кредитной карты должно быть хорошо обдумано, отметил Лагуткин.

«Не стоит брать на себя обязательства, которые будет трудно или невозможно выполнять», — сказал Лагуткин.

Эксперт НБКИ Алексей Волков в свою очередь заявил, что кредитная карта — это удобный технологичный продукт. «Кредитная карта может стать важным шагом на пути к получению более крупных кредитов, в том числе ипотечных», — отметил Волков.

Ранее стало известно, что в России подскочила доля просроченных более чем на 90 дней потребительских кредитов. По данным НБКИ, на конец января 2021 года их доля составила 23,5 процента против 17,8 процента годом ранее. При этом там указали, что доля просрочки относительно невелика.