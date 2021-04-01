Россиянам назвали способ исправить плохую кредитную историю

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков назвал россиянам способ исправить плохую кредитную историю. По его словам, для этого следует завести новую кредитную карту. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт объяснил, что качество кредитной истории чаще всего ухудшается из-за просроченных платежей, поэтому их необходимо вносить вовремя. Лучшим способом исправления кредитной истории он считает активное использование и аккуратное погашение новых кредитов. Волков пояснил, что лучше всего для этого подходит кредитная карта, поскольку при грамотном использовании льготного периода увеличить свой личный рейтинг можно без дополнительных расходов.

Ранее стало известно, что в России подскочила доля просроченных более чем на 90 дней потребительских кредитов. По данным НБКИ, на конец января 2021 года их доля составила 23,5 процента против 17,8 процента годом ранее. При этом там указали, что доля просрочки относительно невелика. «Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне», — отметили в бюро.