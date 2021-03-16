Треть россиян столкнулись с отказом по ипотеке

В феврале больше трети желающих купить жилье в кредит столкнулись с отказами от банков. Об этом пишет РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Доля одобренной россиянам ипотеки упала до минимума за четыре года (63,8 процента в февраля против 69,1 процента в декабре). Предыдущий минимум был в феврале 2017 года, когда показатель составил 63,9 процента. По сравнению с январем доля одобренной ипотеки сократилась на 1,3 процентных пункта, а с конца 2020 года — на 5,3 процентных пункта.

Такую тенденцию эксперты объясняют сокращением числа платежеспособных заемщиков. Также повлияли цены на недвижимость, дорожающее жилье еще больше ограничивает платежеспособный спрос. В этом году поток заявок, как и уровень одобрения в ипотеке, продолжит падать, уверены аналитики.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил изменить правила льготной ипотеки. Он полагает, что ставку нужно устанавливать, исходя из среднедушевого дохода по региону.

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