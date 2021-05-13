В России представили проект детского туристического кэшбэка

Ростуризм представил проект детского туристического кэшбэка на поездки, совершенные до 15 сентября 2021 года. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из проекта постановления ведомства, Ростуризм предлагает возмещать россиянам 50 процентов от стоимости детской путевки, но не более 20 тысяч рублей. При этом путевка должна быть оплачена картой «Мир». Возврат денежных средств будет произведен в течение пяти дней.

В пресс-службе Ростуризма ТАСС подтвердили, что получить кэшбэк можно будет на путевки с возвращением ребенка из детских лагерей до 15 сентября. Таким образом программа захватит «всю летнюю оздоровительную программу». В ведомстве рассчитывают, что программа стартует до конца мая. Правительство рассмотрит вопрос на заседании в четверг, 13 мая.

Возвращать родителям половину стоимости путевок для детей в летние лагеря предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. «Детский отдых нужно сделать максимально доступным», — заметил глава государства. Он уточнил, что соответствующая программа возврата может быть введена до конца 2021 года.