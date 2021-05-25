Банки стали заманивать россиян кредитными картами

Российские банки стали заманивать новых клиентов кредитными картами с улучшенными условиями, пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно сведениям бюро, в апреле средний лимит по выданным россиянам кредитным картам вырос на 3,6 тысячи рублей, или на 5,2 процента — до 72,9 тысячи рублей. Этот показатель стал наивысшим с начала 2019 года.

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По сравнению с апрелем 2020 года средний лимит по кредитным картам вырос на 12,3 процента. Впрочем, этот показатель отчасти связан с эффектом низкой базы: весной 2020-го банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам, в том числе по кредитным картам, на фоне пандемии коронавируса.

Данные других кредитных бюро так же подтверждают такую тенденцию: в бюро «Эквифакс» средний лимит вырос на 4,5 тысячи рублей, или на 6,7 процента — до 72,5 тысячи, в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) — на 3,3 процента, до 71,4 тысячи рублей.

Банки, как правило, рассматривают кредитные карты не как канал предоставления кредита, а как способ заработка на комиссиях за эквайринг (прием платежей по картам в торговых точках) — за счет роста карточных транзакций клиентов.