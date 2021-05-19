Сбер начал выдавать займы «до зарплаты»

Сбер начал выдавать клиентам краткосрочные займы «до зарплаты», говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Займ доступен держателям зарплатных карт Сбера, они могут подать заявку в мобильном приложении банка. Отмечается, что обращение должно быть рассмотрено «за пару минут», после чего средства поступят на карту.

Размер займа может составить от одной до 30 тысяч рублей. Стоимость заимствований напрямую не уточняется, но говорится, что при займе в размере 10 тысяч рублей вернуть придется 10170 рублей.

Также отмечается, что благодаря новому продукту заемщики смогут лучше управлять финансовыми потоками и получить более низкую долговую нагрузку в долгосрочной перспективе.