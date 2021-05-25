Россияне влезли в рекордные за всю историю долги по кредиткам

Россияне влезли в рекордные долги по кредитным картам, общий объем задолженности по ним в апреле оказался больше триллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».

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Число кредиток достигло 39,5 миллиона, что больше показателя годом ранее на 14 процентов. Количество «пластика» растет уже шесть месяцев подряд. Задолженность по кредиткам увеличилась в апреле на 1,9 процента по сравнению с прошлым месяцем, достигнув исторического максимума в в 1,021 триллиона рублей.

В апреле выросли и «плохие» долги. Число кредиток с просрочкой свыше 90 дней по итогам апреля увеличилось на один процент и достигло 2,57 миллиона. Задолженность по ним подскочила на 1,3 процента, до рекордных 153,3 миллиарда рублей.

При этом банки резко повысили лимит по картам. В апреле он увеличился на 3,6 тысячи рублей, или на 5,2 процента — до 72,9 тысячи рублей. Этот показатель стал наивысшим с начала 2019 года. По сравнению с апрелем 2020 года средний лимит по кредитным картам взлетел на 12,3 процента.

Долговая нагрузка населения достигла исторически высокого уровня, в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении «пузырей», заявили ранее в ЦБ.