Четверть малого бизнеса России призналась в существовании на займы друзей

Больше четверти малых и средних предпринимателей (27 процентов) признались, что получают деньги на развитие бизнеса от родных или друзей. Такие займы оказались главным способом существования для них, пишет РБК со ссылкой на исследование Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research.

Материалы по теме Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия? Высокогорный бюджет. Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?

Подобная тенденция говорит о низкой доступности банковских кредитов для малого и среднего бизнеса (МСП), уверены эксперты. Процент МСП, имеющих хотя бы один действующий кредит, в России составляет 22 против 42 процента в среднем по развитым странам.

Малых предпринимателей останавливают невыгодные процентные ставки, подчеркивают аналитики. В свою очередь на желание банка кредитовать МСП оказывают существенное влияние нечеткий доход предпринимателя, проблемы с налоговой, долги по бизнесу.